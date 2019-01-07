Мельниченко — об оскорблении со стороны Холунда: может, перевод исковеркали

Российский лыжник Андрей Мельниченко прокомментировал слова норвежца Ханса Кристера Холунда о тактике россиян во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски». Холунд назвал российских лыжников «тупыми, как пробка», но затем извинился.

«Может быть, перевод исковеркали, да мы и не слышали же его. Потом он вроде как извинился же? Никто не знает, он так сказал либо корреспонденты так перевели. Ну а что обращать внимание? Сказали и сказали. Они так считают, мы считаем по-другому», — приводит слова Мельниченко «РИА Новости».

Мельниченко занял шестое место на прошедшем «Тур де Ски». Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Хёсфлот Клебо. Вторым стал россиянин Сергей Устюгов, третьим — норвежец Симен Хегстад Крюгер.