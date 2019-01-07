Легков: во время подъёма слушал, как рассказывали о моей карьере

Олимпийский чемпион Александр Легков поделился впечатлениями от победы в лыжной гонке среди любителей, которая состоялась в рамках «Тур де Ски» на Альпе Чермис.

«Я с удовольствием прокатился и наслаждался гонкой. Первый раз такое, когда можно ехать спокойно, смотреть вокруг. Проехал гонку в третьей зоне интенсивности и получил отличные впечатления.

Там стояли колонки, и, пока я поднимался, рассказывали про мою карьеру. Это было очень приятно, к тому же в первый раз смог серьёзно обратить внимание на болельщиков», — приводит слова Легкова сайт телеканала «360».

Александр Легков также является серебряным призёром Олимпиады в Сочи, двукратным призёром чемпионатов мира. Он выиграл «Тур де Ски» в 2013 году.