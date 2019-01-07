Отец Клебо: люди говорят, что Йоханнес силён лишь в спринте? Он всё доказал

Хокон Клебо, отец норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, прокомментировал распространённую точку зрения о том, что его сын силён только в спринтерских гонках. Накануне Клебо стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски».
«Люди могут говорить всё, что хотят. Йоханнес прекрасно знает, что в этом году много работал над дистанционными гонками. Он доказал это в гонке на 15 км в субботу. Думаю, эта победа была особенно приятна», — приводит слова Хокона Клебо NRK.
Клебо впервые выиграл «Тур де Ски». Победитель лыжной многодневки 2017 года россиянин Сергей Устюгов стал вторым. В ходе подъёма в гору Устюгов отыграл у Клебо более минуты. Третьим стал ещё один представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер.
Альпийский ад. Устюгов проиграл «Тур де Ски», но он всё равно герой!
Норвежец Клебо выиграл «Тур де Ски», Сергей Устюгов – второй. Россиянин отыграл у грозного соперника больше минуты на сложнейшей горе.