Отец Клебо: люди говорят, что Йоханнес силён лишь в спринте? Он всё доказал

Хокон Клебо, отец норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, прокомментировал распространённую точку зрения о том, что его сын силён только в спринтерских гонках. Накануне Клебо стал победителем многодневной гонки «Тур де Ски».

«Люди могут говорить всё, что хотят. Йоханнес прекрасно знает, что в этом году много работал над дистанционными гонками. Он доказал это в гонке на 15 км в субботу. Думаю, эта победа была особенно приятна», — приводит слова Хокона Клебо NRK.

Клебо впервые выиграл «Тур де Ски». Победитель лыжной многодневки 2017 года россиянин Сергей Устюгов стал вторым. В ходе подъёма в гору Устюгов отыграл у Клебо более минуты. Третьим стал ещё один представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер.