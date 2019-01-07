Клебо: победу в гонке на 15 км я не забуду

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал победу в многодневке «Тур де Ски». Второе место занял россиянин Сергей Устюгов. Третьим стал норвежец Симен Хегстад Крюгер.

«Для меня важно успешно выступать не только в спринте. Победу в гонке на 15 км я не забуду. Никогда не знаешь, как много раз тебе удастся выиграть „Тур де Ски“, поэтому важно применять весь свой опыт в гонках. Мне пришлось полностью выложиться как в спринте, так и в дистанционных гонках.

Также очень важно, что я сумел стать лидером Кубка мира. Конечно, теперь победа в общем зачёте стала ближе. Но говорить об этом рано. Для многих «Тур де Ски» не был приоритетом», — приводит слова Клебо NRK.

Клебо вышел в лидеры общего зачёта Кубка мира, набрав 934 очка. На втором месте россиянин Александр Большунов (810), на третьем — норвежец Сьюр Рёте (634).