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Норвежский эксперт: в Валь-ди-Фьемме Клебо поставил Большунова на место

Фото: Trond Tandberg/Getty Images
Норвежский эксперт: в Валь-ди-Фьемме Клебо поставил Большунова на место
Другие / Лыжный спорт

Норвежский эксперт Торгейр Бьорн прокомментировал победу Йоханнеса Хёсфлота Клебо в лыжной многодневке «Тур де Ски». В заключительной гонке в Валь-ди-Фьемме норвежец на 16,7 секунды опередил россиянина Сергея Устюгова. Третьим стал ещё один представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер.

«До „Тур де Ски“ Клебо не мог набрать форму в дистанционных гонках. Но по ходу соревнований ему это удалось. В Валь-ди-Фьемме Йоханнес поставил на место лучшего в дистанционных гонках Александра Большунова. В Оберстдорфе Клебо удалось здорово поиграть с Устюговым. После „Тура“ Клебо может делать всё, что захочет», — приводит слова Бьорна Dagbladet.

Клебо обошёл Большунова в общем зачёте Кубка мира, набрав 934 очка. Александр — второй (810). Норвежец Сьюр Рёте – третий (634).

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