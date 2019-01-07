Сундбю: на «Тур де Ски» Клебо нас всех впечатлил

Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю выразил восхищение выступлением соотечественника Йоханнеса Хёсфлота Клебо на многодневке «Тур де Ски». Клебо стал победителем соревнований, опередив на 16,7 секунды россиянина Сергея Устюгова.

«То, что удалось Йоханнесу на „Тур де Ски“, впечатляет. Это было мощно. Меня поражает, как здорово он выглядел на трассе, несмотря на то что на высокогорье вообще не тренировался. Несмотря на то что мы выступали на высоте лишь 1100 м над уровнем моря, мой организм отказывался работать так же, как в низине. Йоханнес нас всех впечатлил», — приводит слова Сундбю Dagbladet.

Клебо вышел на первое место в общем зачёте Кубка мира, набрав 934 очка. Россиянин Александр Большунов — второй (810). Норвежец Сьюр Рёте – третий (634).

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