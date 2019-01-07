Родунер и Зенова выиграли спринт в отборе на юношеский ЧМ по биатлону

В Екатеринбурге стартовали отборочные соревнования на первенство мира по биатлону среди юношей и девушек и Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль — «Приз памяти Романа Звонкова». В спринтерских гонках победы одержали Дионис Родунер и Анастасия Зенова, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Биатлон. Всероссийские соревнования. Екатеринбург

Спринт. 7,5 км. Юноши

1. Дионис Родунер (Санкт-Петербург) — 21.20,6 (2).

2. Александр Корнев (Удмуртия) — +6,4 (3).

3. Евгений Емерхонов (Удмуртия) — +9,5 (2).



Спринт. 6 км. Девушки

1. Анастасия Зенова (Смоленская обл.) — 21.17,0 (1).

2. Анастасия Батманова (Сахалинская область) — +17,0 (2).

3. Амина Иванова (Смоленская область) — +36,1 (1).