Норвежские СМИ спросили у шведа Лагесона, не стыдно ли ему проигрывать девушке

Норвежские СМИ по итогам финального этапа «Тур де Ски» посмеялись над выступлением шведов Карла Йохана Вестберга и Симона Лагесона. Дело в том, что норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг, ставшая победительницей соревнований, покорила финальную гору за 19.49,5, и это оказалось лучше результатов двух мужчин из команды Швеции. Вестберг прошёл этот отрезок за 20.10,1, а Лагесон — за 20.43,2, сообщает TV2.

Репортёр из Норвегии после окончания мужских соревнований спросил у Лагесона, не стыдно ли ему за то, что его обошла девушка.

«Стыдно ли мне? Это ваши слова. Я ещё вчера почувствовал, что мне будет тяжело, так как сохранить энергию нелегко. Я доволен выступлением в Оберстдорфе и прологом в Тоблахе. Больше всего я рад тому, что получил шанс выступить в «Тур де Ски», — сказал Лагесон.

Вестберг финишировал 38-м, Лагесон — 41-м.