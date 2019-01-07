Сборная России по регби заняла 10-е место на турнире в Уругвае

В Монтевидео (Уругвай) завершился международный турнир по регби-7, в котором принимала участие сборная России. По итогам соревнований россияне заняли 10-е место, добыв одну победу при одной ничьей и трёх поражениях, об этом сообщает Федерация регби России на своём сайте.



В первый игровой день сборная уступила командам ЮАР-2 (5:26) и Уругвая (10:26) и свела вничью встречу с Колумбией (14:14). Уже сегодня, 7 января, россияне в матче за девятое место обыграли Бразилию со счётом 28:12, после чего проиграла Парагваю (7:21).

12-13 января россияне также сыграют на аналогичном турнире в Чили.