Рёте: Эстберг опередила двух шведов? Это больше говорит о ней, чем о них

Норвежский лыжник Сьюр Рёте прокомментировал информацию о том, что победительница «Тур де Ски» Ингвильд Флугстад Эстберг преодолела финальный подъём быстрее двух шведов — Карла Йохана Вестберга и Симона Лагесона.

«Это больше говорит об Эстберг, чем о шведах. Она великолепно выступила на „Тур де Ски“. Йохауг раньше тоже опережала мужчин. Что касается Эстберг, то эта гора была просто создана для неё», — приводит слова Рёте TV2.

Эстберг покорила финальную гору за 19.49,5. Вестберг прошёл этот отрезок за 20.10,1, а Лагесон — за 20.43,2. Это стало поводом для шуток в норвежских СМИ, а после гонки у Лагесона прямо спросили, не стыдно ли ему, что его обошла девушка.

Вестберг финишировал 38-м, Лагесон — 41-м. Рёте стал четвёртым.