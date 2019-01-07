Журналист BBC: приготовьтесь к заявлению ВАДА по поводу письма Колобкова

Журналист BBC Дэн Роан сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство сегодня, 7 января, может сделать заявление по поводу письма от министра спорта России Павла Колобкова.



«Приготовьтесь к сегодняшнему заявлению ВАДА по поводу письма, которое президент ВАДА Риди получил от министра спорта России. Означает ли это, что данные Московской лаборатории будут наконец переданы на этой неделе, до «продлённого дедлайна» 14 января? Посмотрим…», – написал Роан в своём «твиттере».



Российская сторона обязалась предоставить ВАДА данные Московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако этого сделано не было. Это может повлечь за собой признание Российского антидопингового агентства не соответствующим кодексу ВАДА.

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