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Цветков: не готов сейчас быть капитаном сборной России, у нас есть лидеры

Цветков: не готов сейчас быть капитаном сборной России, у нас есть лидеры
Другие / Биатлон

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал, почему отказался от роли капитана сборной России.

«Я не делал никаких официальных заявлений, но внутри команды я ещё на октябрьском сборе в Рамзау сказал ребятам, что снимаю с себя обязанности капитана, а сейчас впервые объявляю об этом публично.

Я не готов сейчас быть капитаном команды, а у нас есть лидеры. Если это необходимо для команды, то можно выбрать нового капитана. Но я ребятам сказал, что нельзя человека так просто выбрать и назначить капитаном. Это должно исходить от самого человека, он должен этого хотеть.

Поэтому пока официально команда остаётся без капитана. Но надеюсь, мы найдём новую достойную кандидатуру», — цитирует Цветкова News.ru.

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