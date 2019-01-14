Снайдер и Барроуз вошли в состав сборной США на Гран-при «Иван Ярыгин — 2019»

Победитель Олимпиады-2016 Кайл Снайдер и олимпийский чемпион 2012 Джордан Барроуз вошли в состав сборной США на рейтинговый турнир UWW Гран-при «Иван Ярыгин — 2019». Соревнования пройдут в Красноярске 24–28 января, сообщает пресс-служба ФСБР.

Сборная США прислала заявку на турнир одной из первых. В список вошли 12 борцов. И если двукратный победитель Ярыгинского турнира Снайдер приедет в Россию за реваншем за поражение от Абдулрашида Садулаева на чемпионате мира — 2018, то Барроуз посетит Красноярск впервые, и выступит он, скорее всего, не в привычном весе до 74 кг, а впервые в карьере в категории до 79 кг. В американской заявке значится также двукратный призёр чемпионата мира Джеймс Грин.

Суперсостав во главе с призерами чемпионата мира Сарой Хильдебрандт и Тамирой Менсой ожидается и у женской сборной США.