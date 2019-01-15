Сборные Швеции и Норвегии объявили составы на этап КМ по лыжным гонкам в Отепя

Стали известны составы сборных Швеции и Норвегии на предстоящий этап Кубка мира по лыжным гонкам в Отепя (Эстония) 19-20 января, информирует сайт Международной лыжной федерации.



Сборная Норвегии



Женщины: Майкен Касперсен Фалла, Мари Эйде, Катрине Харшем, Ане Стенсет, Анне Калво, Анна Свенсен, Астрид Якобсен, Тереза Йохауг, Рагнхиль Хага, Ингвильд Флюгстад Остберг.

Мужчины: Эрик Валнес, Сондре Тюрволл Фоссли, Эйрик Брансдал, Синдре Бьорнестад Скар, Пол Гульберг, Пол Троан Ауне, Йоханнес Клебо, Маттис Стенсхаген, Дидрик Тонсет, Мартин Йонсруд Сундбю, Шюр Рете, Ханс Кристер Холунн, Мартин Ниенге.

Сборная Швеции



Женщины: Майя Далквист, Анна Дювик, Ханна Фалк, Ида Ингемарсдоттер, Стина Нильссон, Эвелина Сеттлин, Юнна Сундлинг, Эбба Андерссон, Шарлотте Калла.



Мужчины: Юхан Хагстрем, Густав Нордстрём, Теодор Петерсон, Карл-Юхан Дювик, Антон Перссон, Виктор Торн, Симон Андерссон, Йенс Бурман, Даниэль Рикардссон, Бьорн Сандстрём.