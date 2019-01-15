Кокшаров: последняя атака Косоротова — наигранная комбинация

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров рассказал о последней атаке в матче чемпионата мира с Германией (22:22), в которой Сергей Марк Косоротов сравнял счёт за 7 секунд до окончания встречи.

«Это была наигранная комбинация. При этом необязательно, что её должен завершать Косоротов. Самое главное, чтобы был игрок, способный реализовать комбинацию. Хорошо, что у Косоротова получилось это сделать.

Что я сказал во время тайм-аута перед этим броском? Прежде всего, чтобы Сергей Марк держал дистанцию. Я понимал, что если будет атаковать Житников, то пойдёт подстраховка. Мяч был у Косоротова, времени, чтобы отдавать пас, уже не было. Надо было бросать, реализовывать комбинацию.

Несмотря на результат матча с Германией, были моменты, которые меня не устраивали, так как ребята допускали ошибки, которых можно было избежать, ведь мы подробно разбирали, как играет сборная Германии. Зато вновь можно отметить, что у нашей команды есть характер, который мы демонстрировали не раз. Идём дальше, боремся», — приводит слова Кокшарова пресс-служба ФГР.

Ничья с немцами позволила россиянам с четырьмя очками в активе закрепиться на третьем месте в группе А.