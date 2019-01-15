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Касперович: Фуркад по-прежнему очень опасен, на ЧМ он будет в другом состоянии

Касперович: Фуркад по-прежнему очень опасен, на ЧМ он будет в другом состоянии
Другие / Биатлон

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал причины спада французского биатлониста Мартена Фуркада в нынешнем сезоне.

«Он всё равно уникальный спортсмен. И вы увидите, что на чемпионате мира Фуркад будет совсем в другом состоянии. Мне кажется, его нынешний спад в ходе связан со сменой тренера по лыжной и функциональной подготовке. В техническом плане изменений я не заметил, а вот в методическом, возможно, есть.

И Мартен по-прежнему очень опасен. На чемпионате мира в Эстерсунде он будет готов, и там должно быть очень интересно», — приводит слова Касперовича «Спорт-экспресс».

Ранее Фуркад назвал «позором» победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

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