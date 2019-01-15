Касперович: Фуркад по-прежнему очень опасен, на ЧМ он будет в другом состоянии

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович назвал причины спада французского биатлониста Мартена Фуркада в нынешнем сезоне.
«Он всё равно уникальный спортсмен. И вы увидите, что на чемпионате мира Фуркад будет совсем в другом состоянии. Мне кажется, его нынешний спад в ходе связан со сменой тренера по лыжной и функциональной подготовке. В техническом плане изменений я не заметил, а вот в методическом, возможно, есть.
И Мартен по-прежнему очень опасен. На чемпионате мира в Эстерсунде он будет готов, и там должно быть очень интересно», — приводит слова Касперовича «Спорт-экспресс».
Ранее Фуркад назвал «позором» победу россиянина Александра Логинова в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).
Да уберите же вы психическую. Нет, Фуркад точно никогда не будет великим
Главная истеричка всего биатлона считает победу Логинова позором. Как же противно не уметь проигрывать.