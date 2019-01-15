Гимнастка из США покорила интернет выдающимся выступлением

В интернете набирает популярность видео выступления американской гимнастки Кэтэлин Охаши на студенческом турнире Under Armour 2019 Collegiate Challenge. Спортсменка, представляющая Калифорнийский университет, получила высший балл.



Она продемонстрировала чудеса акробатики и пластики под музыку Майкла Джексона, выполняя многочисленные прыжки, сальто и шпагаты. В комментариях пользователи отмечают, что её шпагат принёс им физическую боль. Спортсменка моментально поднялась после него и продолжила выступление.



Посмотреть видео можно в «твиттере» UCLA Gymnastics. За полтора дня его посмотрели 25 млн человек.

Охаши была членом юношеской сборной США по спортивной гимнастике. Также она является обладателем Кубка Америки 2013 года.