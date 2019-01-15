Меркушиной нужна инъекция, для которой требуется специальное разрешение ВАДА

Биатлонисты сборной Украины Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный прошли медицинское обследование в Мюнхене. По ходу четвёртого этапа Кубка мира в Оберхофе спортсмены жаловались на проблемы со здоровьем.

Проблема с коленом Меркушиной связана со скоплением жидкости из-за непроходимости лимфы. В ближайшие дни спортсменка будет освобождена от нагрузок. Для полного избавления от проблемы ей нужно сделать инъекцию, для которой требуется специальное разрешение ВАДА, сообщает Biathlon.com.ua.

У Пидручного, испытывающего проблемы с плечом, обнаружены мышечные изменения, приведшие к нарушению функций одной из мышц вследствие нагрузок.



Пятый этап Кубка мира по биатлону стартует в Рупольдинге завтра, 16 января.