Ростовцев: выступление россиянок в эстафете — это точно большой сюрприз

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр Павел Ростовцев оценил выступление сборной России на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Женская и мужская сборные России выиграли эстафеты, а Александр Логинов стал лучшим в спринте.

«Выступление сборной России на этапе в Оберхофе для меня и для всех любителей биатлона — это приятный сюрприз. Большой приятный сюрприз. В личных гонках, кроме успехов Логинова, мощных выступлений нет, так? Конечно, эстафета — это другая «химия». Это не просто сумма выступлений четырёх биатлонистов. Но в мужской команде у нас проверенные бойцы, которые неоднократно выступали на чемпионатах мира и даже на Олимпиадах, и их победа — сюрприз меньший. А в женской команде три дебютантки справились с бегом и стрельбой в таких сложных погодных условиях, и вот это уж точно большой сюрприз.

Никакой результат не возникает на пустом месте. И мужская, и женская команды победили за счёт хорошей стрельбы. Особенно хорошие стрелковые показатели демонстрирует женская сборная. А ещё я всегда говорю, что успех в биатлоне приносит стрельба стоя. И этот тезис был очень наглядно подтверждён в женской эстафете. Немка Херрман ушла на два штрафных круга, а Юрлова-Перхт, пусть и запасными патронами, все мишени закрыла и финишировала с флагом. За стрельбу в сборной отвечает Леонид Александрович Гурьев, такой приверженец определённых методик, большого объёма стрелковой работы. Это даёт плоды. В Оберхофе — с его неустойчивым ветром, с его порой экстремальными условиями на огневом рубеже — реализовать свою подготовку могут только те, у кого стрелковый навык плотнее. Именно реализация стрелковых качеств стала основой такого блестящего выступления нашей команды. Не умаляя, конечно, и той заслуги, что и бежали биатлонистки нормально", — цитирует Ростовцева «Р-Спорт».

Пятый этап Кубка мира стартует в Рупольдинге (Германия) завтра, 16 января.