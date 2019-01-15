Источник: мужской спринт в Рупольдинге, запланированный на 16 января, отменён

Мужская спринтерская гонка в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия), запланированная на 16 января, отменена из-за непогоды, сообщает Bild со ссылкой на пресс-релиз администрации района. Накануне было принято решение отменить церемонию открытия этапа.



«Безопасность людей на первом месте. Нынешние условия не подходят для проведения соревнований», — сообщил представитель администрации.

Предполагается, что мужской спринт может быть перенесён на 17 января, когда должен пройти спринт у женщин, но окончательное решение ещё не принято.

Из-за мощного снегопада ранее в Австрии и Германии были отменены соревнования в других видах спорта. В частности, было перенесено начало чемпионата Европы по скелетону.