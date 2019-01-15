Ростовцев: Рупольдинг покажет, был ли Оберхоф всплеском или это наш уровень

Трёхкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призёр Олимпийских игр Павел Ростовцев ответил на вопрос о том, считает ли он, что сборная России слишком рано вышла на пик формы.

«Не думаю. Никто сейчас не скажет, что наши спортсмены на пике формы. Это покажут только последующие соревнования, особенно соревнования в марте. Сомнения у меня есть такие: мы не знаем, кто и как провёл этот период между третьим и четвёртым этапами Кубка мира. С учётом того, что чемпионат мира довольно поздно, в марте, возможно, некоторые команды могли выполнять основательную тренировочную «загрузочную» работу. Ведь дальше возможностей для базовой работы не будет. Сейчас три этапа Кубка мира, потом поездка в Америку на два этапа, затем возвращение в Европу непосредственно на чемпионат мира.

То есть я говорю вот о чём. Одно дело выступать с некоторого «свежачка», а другое дело — после больших нагрузок. Но, опять же, сейчас вам это никто не раскроет. Это методические концепции тренеров, которые они держат в секрете. Но я думаю, уже в Рупольдинге на ближайшем этапе Кубка мира многое станет ясно. И погода будет получше, и выступать там попроще. Скорость там выше, и трасса, хоть и своеобразная, но не такая тяжелая, как в Оберхофе. Рупольдинг многое прояснит. Или в Оберхофе был всплеск, или это такой новый уровень российского биатлона", — цитирует Ростовцева «Р-Спорт».

На четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе женская и мужская сборные России выиграли эстафеты, а Александр Логинов стал лучшим в спринте.

Источник: мужской спринт в Рупольдинге, запланированный на 16 января, отменён