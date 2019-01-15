IBU подтвердил перенос мужского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Международный союз биатлонистов подтвердил отмену мужской спринтерской гонки, которая должна была состояться на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия) завтра, 16 января. Накануне было принято решение отменить церемонию открытия этапа.

«В связи с тем, что местные власти приняли решение не отменять чрезвычайное положение в районе Траунштайн, мужская спринтерская гонка на 10 км в Рупольдинге не может быть проведена в среду. Следите за новостями», — говорится в «твиттере» IBU.

Соревнования были отменены из-за непогоды. Предполагается, что мужской спринт может быть перенесён на 17 января, когда должен пройти спринт у женщин, но окончательное решение ещё не принято.

Этап в Рупольдинге завершится 20 января.