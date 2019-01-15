Бьорндален: Чепиков был безумно силён, мне было очень сложно его обогнать

Восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира (20 побед), бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, с кем из россиян ему было сложнее всего соревноваться.



«Сергей Чепиков был безумно силён. В тот период для меня было очень сложно его обогнать. Потом я соревновался со многими русскими, но конкурировать с Чепиковым было безумно трудно. Я тогда был молодой, он уже нет. Может быть, в этом причина», — приводит слова Бьорндалена сайт «Матч ТВ».

Сергей Чепиков — двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону. На его счету также три серебряные и одна бронзовая награда Олимпийских игр.

Бьорндален завершил карьеру в апреле 2018 года.