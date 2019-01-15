Гараничев — о победе в эстафете: долгожданная! Золотая!

Российский биатлонист Евгений Гараничев в своём «инстаграме» опубликовал фото с церемонии награждения после победы сборной России в эстафете на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Команда в составе Максима Цветкова, Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова лидировала с первого этапа, допустив лишь 6 промахов на огневых рубежах.

«Долгожданная! Золотая! Спасибо команде за победу! — написал Гараничев.

Фото доступно в «инстаграме» Евгения Гараничева.

Второе место в эстафете заняли французы. Третий результат продемонстрировали австрийцы,

Старт пятого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия) был запланирован на 16 января, однако Международный союза биатлонистов перенёс мужской спринт из-за непогоды.

IBU подтвердил перенос мужского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге