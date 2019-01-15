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Бьорндален: я не завидую Фуркаду, а очень впечатлён им

Бьорндален: я не завидую Фуркаду, а очень впечатлён им
Другие / Биатлон

Восьмикратный олимпийский чемпион, бывший норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал об отношениях с пятикратным олимпийский чемпионом французом Мартеном Фуркадом.

«Отношения профессиональные. У меня большое уважение к этому топ-спортсмену. Он — француз с большим темпераментом. У него есть такие навыки в этом спорте, которые я никогда в жизни не встречал. Очень мало таких спортсменов. Наверное, за всю историю биатлона похожих на Мартена было три-четыре биатлониста.

Я не завидую Фуркаду. Я очень впечатлён им. Нам важно иметь таких парней, как он», — цитирует Бьорндалена сайт «Матч ТВ».

Бьорндален завершил карьеру в апреле 2018 года. Фуркад в общем зачёте нынешнего розыгрыша Кубка мира занимает третью строчку.

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