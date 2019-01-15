Тренер сборной России по биатлону: от мужской команды ожидали худшего

Тренер мужской сборной России по биатлону Артём Истомин прокомментировал выступление подопечных на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Первое место в эстафете заняла команда в составе Максима Цветкова, Евгения Гараничева, Дмитрия Малышко и Александра Логинова. Логинов также выиграл спринтерскую гонку.

«Выше головы они не скакнули, это точно. Мы ожидали даже худшего. У нас был перерыв между этапами, это даёт некий сбой. В том плане, что спортсмен сам не знает, в каком состоянии он выходит на старт. И не знает, на что способны остальные. Сами знаете, как и где работают те же скандинавы. Они могут прямо дома выходить и кататься на нормальных трассах с нормальным снегом. У нас же с этим проблемы. И спортсменам приходится дома выезжать, некоторым даже далеко выезжать, чтобы работать на трассах. В итоге сами спортсмены не понимали, как они будут себя чувствовать в Оберхофе. Но мы старались сделать максимум для того, чтобы и не навредить им, и помочь им показать оптимальный результат. Ожидали худшего, но выступили хорошо.



Мы не говорим, что наши спортсмены сейчас на каком-то пике. Мы нигде такого не заявляли, и мы так не считаем. То, что сейчас удалось ребятам в какой-то мере реализоваться, — это хорошо. Но у них сейчас состояние не идеальное. Далеко не идеальное. Ещё предстоит много работать всем, в том числе Александру Логинову. О нём сейчас говорят, что он на пике формы. Но на самом деле он ещё не на пике. Он ещё не чувствует своей настоящей скорости, легкости движений, координации мышечной работы на дистанции. Когда он это почувствует, тогда, возможно, и достигнет оптимальной формы», — цитирует Истомина «Р-Спорт».

Мужская сборная занимает третье место в Кубке наций.