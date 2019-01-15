Хованцев: Логинов старается не обращать внимания на мелкие выпады в свой адрес

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал победу женской и мужской сборных России в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, а также рассказал о состоянии спортсменов, которые попали под подозрение австрийских правоохранительных органов в нарушении антидопинговых правила на чемпионате мира 2017 года. В этот список вошли Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Алексей Волков и Ирина Старых.

«Девчонки хорошо справились, а ребята ещё лучше: чисто отработали на первых двух рубежах, сумели выйти в лидеры и удерживать свои позиции до конца эстафеты. Что касается стрельбы Александра Логинова, то на его этапе поднялся сильный ветер, который повлиял на точность.

Саша старается не обращать внимания на мелкие выпады в свой адрес. Разумеется, после истории с полицией давление было особенно сильным, но он прошёл через это и сразу заехал в призы. Что касается остальных ребят из этого злосчастного списка, они также со всем успешно справляются.

И спортсмены, и мы довольны результатом. Пока всё складывается в нашу пользу. Программа приносит свои плоды. Но до чемпионата мира остаётся ещё много времени, поэтому постараемся удержаться на этом уровне», — цитирует Хованцева «RT на русском».