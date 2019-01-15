Рейс-директор IBU: полностью этап Кубка мира в Рупольдинге отменён не будет

Рейс-директор Международного союза биатлонистов Борут Нунар прокомментировал ситуацию с переносом мужской спринтерской гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Старт, запланированный на 16 января, был отменён из-за непогоды.



«Есть ли вероятность переноса этапа в Рупольдинге полностью? Конечно нет, ситуация нелёгкая для оргкомитета этапа, но они сделали всё, что можно. Сейчас главный вопрос упирается в логистику, чтобы парковки были доступны для зрителей и им было комфортно. Я разговаривал с представителями оргкомитета, они готовы провести соревнования по плану. Лично я могу сказать, что нет ничего страшного в том, что в январе падает снег», — приводит слова Нунара сайт «Матч ТВ».

На 17 января запланирована женская спринтерская гонка.