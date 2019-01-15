Лапшин: 10 лет назад вошёл в сборную «Сочи-2014», но на ОИ никто из нас не попал

Биатлонист Тимофей Лапшин, выступающий за сборную Южной Кореи, опубликовал фото времён своих выступлений в лыжных гонках.

«Смотрите, какую фотографию нашёл. Это было уже почти 11 лет назад. Я тогда выиграл спринт на первой Спартакиаде по молодёжи и на следующий год перешёл в биатлон – в команду, которая называлась «Экспериментальная сборная Сочи—2014», под руководством Николая Лопухова.



К сожалению, никто из спортсменов до этой Олимпиады не доехал, но мы сделали всё, чтобы наш тренер Лопухов туда поехал и помог сборной России, а также отправили на помощь и нашего сервисмена Пашу Крючкова. У нас была классная и дружная команда, и мы остаёмся друзьями по сей день», – написал Лапшин.

Фото доступно в «инстаграме» Тимофея Лапшина.