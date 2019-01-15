Ласицкене: на сайт IAAF не хочется даже заходить, они уже показали своё лицо

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала отношения между Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) и Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).



«Попадание в число номинантов на звание лучшей легкоатлетки мира? Даже не собираюсь об этом думать, потому что это всё буковки и циферки. Все всё знают. Те, кто любит, за меня болеют и переживают, понимают.



Тем, кто не понимает, мы рассказываем. Многие ко мне подходили в манеже ЦСКА и спрашивали: «Маша, ну мы же за тебя так болеем, отправляем свои голоса. Почему тебя не выбирают? Ты же лучшая, ты же столько выиграла». Я отвечаю обычно так: «Спасибо большое. То, что вы говорите, мне и нужно». А всё остальное — статьи с сайта IAAF, весь этот их двор, то и мне, и Геннадию Гариковичу, нам всем туда даже не хочется заходить.



Изменится ли отношение к нам в случае восстановления ВФЛА? Это не изменит отношения к ним, своё лицо они уже показали. У них свои приоритеты, своя любовь, свои герои. А мы радуемся тому, что есть в нашем микроклимате», — цитирует Ласицкене ТАСС.

Ласицкене не вошла в шорт-лист претенденток на звание легкоатлетки года