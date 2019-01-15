Дорен-Абер во второй раз стала мамой

Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер, завершившая карьеру в минувшем сезоне, во второй раз стала мамой. В ночь с 14 на 15 января титулованная спортсменка родила девочку, сообщает SkiChrono. Родители назвали ребёнка Эви.

В 2014 году она родила дочь Адель.

Последним стартом для 32-летней спортсменки стала гонка преследования в Хольменколлене (Норвегия), в которой она заняла 20-е место. Дорен-Абер — обладательница золота, серебра и двух бронзовых наград Олимпийских игр, а также пяти золотых, восьми серебряных и четырёх бронзовых наград чемпионатов мира. В сезоне-2015/16 она стала второй в общем зачёте Кубка мира.

25 июня 2011 года Мари Дорен вышла замуж за биатлониста сборной Франции Лоиса Абера.