Определён состав сборной Украины по биатлону на этап Кубка мира в Рупольдинге

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону огласил состав команды на пятый этап Кубка мира, который пройдёт в Рупольдинге (Германия) 17-20 января, сообщается на странице «UA: Бiатлон» в «Фейсбуке».



Состав сборной Украины на пятый этап Кубка мира по биатлону

Женщины: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко.

Мужчины: Артём Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семёнов, Артём Тищенко.

Изначально пятый этап Кубка мира в Рупольдинге должен был стартовать 16 января, но мужская спринтерская гонка была перенесена из-за сильного снегопада. Также была отменена церемония открытия соревнований.

В розыгрыше Кубка наций женская сборная Украины занимает седьмое место, мужская — 10-е.

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