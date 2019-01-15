Хованцев: я знаю, в чём проблема Мякяряйнен. Она уже обращалась за помощью

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал неудачное выступление представительницы Финляндии Кайсы Мякярйнен в нынешнем сезоне. Действующая обладательница Кубка мира в общем зачёте занимает восьмое место после четырёх этапов.

«Поскольку я работал с ней, то знаю, в чём проблема. Она уже обращалась за помощью. Посмотрю, что с ней происходит. Проблема не в подготовке. У неё бывает такая ошибка, что она слишком сильно концентрируется на мишени и теряет то, что очень важно до момента выстрела», — приводит слова Хованцева сайт «Матч ТВ».

Мякярйнен — чемпионка мира 2011 года, трёхкратная обладательница Кубка мира.

Пятый этап Кубка мира стартует в Рупольдинге (Германия) 17 января.

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