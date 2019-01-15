Медведева: в будущем я бы хотела жить в России

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о смене своей короткой программы и желании вернуться в Россию. Напомним, что последнее время спортсменка живёт и тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера.

«Что касается смены короткой программы, то мы с Брайаном смотрели на программу со стороны, нам она нравилась. Всё было хорошо, но поняли, что, возможно, мы к такому не готовы. Есть ли шанс увидеть Тоску в следующем сезоне? Шанс есть. Что касается показательного выступления, то мне хотелось себе что-то поставить, что-то, с чем я буду выходить на большую арену.



Произвольная это большая ответственность. Я сразу поняла: вот оно то, что нужно.



В будущем я бы хотела жить в России. Я могу жить в другой стороне, но держа в голове, что вернусь», — заявила Медведева во время прямой трансляции в «инстаграме» журналистки Марии Командной.

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