Российский тренер Попов включён в Международный зал славы по водным видам спорта

Бывший главный тренер сборных СССР и России по водному поло Борис Попов включён в Международный зал славы по водным видам спорта в номинации «Почётный тренер».



Борис Попов — советский ватерполист, бронзовый призёр Олимпийских игр и чемпион Европы. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.



С 1993 по 1996 год работал главным тренером греческого «Олимпиакоса». С 1997 по 2000 год возглавлял мужскую сборную России. Затем с 2000 по 2006-й Попов руководил командой «Динамо-Олимпийский», а с 2006 по 2008-й вновь работал со сборной России. Является вице-президентом Федерации водного поло России.



Также в качестве тренера Попов работал со сборной СССР по водному поло. Под его руководством команда выиграла золотые медали Олимпиады-1980 в Москве и две бронзовые — на Играх 1988 года в Сеуле и 1992 года в Барселоне. Также сборная под руководством Попова становилась чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка мира и трёхкратным чемпионом Европы.



77-летний Попов стал первым российским тренером, который был включён в Зал славы.