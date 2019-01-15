Леонова: может, Медведева выберется из ямы и выстрелит в следующем сезоне

Российская фигуристка Алёна Леонова поделилась мыслями о шансах двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой попасть в состав сборной России на чемпионат мира в Японии.



«У Жени Медведевой есть шанс поехать, если какая-то из девочек неудачно выступит на чемпионате Европы. Не дай бог, конечно. Мне больше всего обидно даже не за Женю, а за Лизу Туктамышеву. Она не смогла принять участие в чемпионате России. Хочется, чтобы её включили в состав сборной на чемпионат мира.



Я, конечно, больше за Лизу. Во-первых, она питерская. Пропустила чемпионат России. Я знаю, что Лиза может хорошо кататься, а Женя в этом сезоне была не очень уверена.



Этот сезон может стать началом заката карьеры Медведевой? Так нельзя говорить. Может, Женя выберется из этой ямы. Нужно просто немного подождать. Она совсем одна в другой стране, языковой барьер, новая программа. Может, Женя выстрелит в следующем сезоне.



Мне кажется, Женя не из тех людей, кто опускает руки и говорит: «Я заканчиваю, раз никуда не попала». Она очень боевая», — цитирует Леонову «Спорт день за днём».

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