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Мужская сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу

Мужская сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу
Другие / Гандбол

Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Бразилии на групповом этапе чемпионата мира. Матч завершился со счётом 25:23 в пользу южноамериканцев.

Сборная Бразилии набрала четыре очка и сравнялась с россиянами. В последнем туре подопечные Эдуарда Кокшарова 17 января сыграют с Францией, а бразильцы — с Кореей.

В предыдущих матчах на чемпионате мира российская команда сыграла вничью с Сербией (30:30) и Германией (22:22) и обыграла объединённую команду Кореи (34:27).

ЧМ-2019 (м). Группа A. 4-й тур
15 января 2019, вторник. 17:30 МСК
Россия
23:25
10:15, 13:10
Бразилия

Положение в группе А: Франция — 6 очков (3 игры), Германия – 5 (3), Бразилия – 4 (4), Россия — 4 (4), Сербия – 1 (3), Корея – 0 (3).

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть команд. По три лучшие сборные из каждой группы выйдут во второй групповой раунд.

Чемпионат мира по гандболу в Германии и Дании завершится 27 января.

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