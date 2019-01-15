Мужская сборная России проиграла Бразилии на чемпионате мира по гандболу

Мужская сборная России по гандболу проиграла команде Бразилии на групповом этапе чемпионата мира. Матч завершился со счётом 25:23 в пользу южноамериканцев.

Сборная Бразилии набрала четыре очка и сравнялась с россиянами. В последнем туре подопечные Эдуарда Кокшарова 17 января сыграют с Францией, а бразильцы — с Кореей.

В предыдущих матчах на чемпионате мира российская команда сыграла вничью с Сербией (30:30) и Германией (22:22) и обыграла объединённую команду Кореи (34:27).

Положение в группе А: Франция — 6 очков (3 игры), Германия – 5 (3), Бразилия – 4 (4), Россия — 4 (4), Сербия – 1 (3), Корея – 0 (3).



В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть команд. По три лучшие сборные из каждой группы выйдут во второй групповой раунд.



Чемпионат мира по гандболу в Германии и Дании завершится 27 января.