Шишкарёв: мы поставили себе не то чтобы невыполнимую, но очень тяжёлую задачу

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал поражение сборной России от Бразилии (23:25) на чемпионате мира.



Для выхода из группы подопечным Эдуарда Кокшарова нужно обыгрывать в заключительном матче действующих чемпионов мира — французов — и рассчитывать, что бразильцы потеряют очки в игре с объединённой командой Кореи.



«Ребята — молодцы, но, конечно, надо было реализовывать свои моменты. Надо побеждать французов в последнем матче. Мы поставили себе не то чтобы невыполнимую, но очень тяжёлую задачу. Незаслуженное поражение. Надеюсь, мы сделаем выводы, будем смотреть дальше.

Жизнь продолжается. Девять или десять мячей не забили. Я, честно говоря, удивлён, что вся арена болела против нас. Ребят не в чем упрекнуть, сегодня играли против нас зрители и судьи», — цитирует Шишкарёва ТАСС.