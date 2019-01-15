Чешский биатлонист Крчмарж: трудно уважать такого человека, как Логинов

Чешский биатлонист Михал Крчмарж выразил негативное отношение к Александру Логинову из-за того, что россиянин в прошлом нарушил антидопинговые правила, за что отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

«Трудно уважать такого человека. Я ничего не имею против России, проблема заключается в нём. Он проводил манипуляции со своей кровью, а раз делал это, то делал с умыслом. Одно дело, если бы просто случайно съел не то печенье или принял не то лекарство. Но переливание крови? Этому нет оправдания», — цитирует Крчмаржа Idnes.cz.

На прошедшем этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) Александр Логинов выиграл спринт и занял первое место в составе сборной России в эстафете. Он занимает второе место в общем зачёте КМ.

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