Кокшаров: российские гандболисты эмоционально выгорели перед матчем с Бразилией

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров прокомментировал поражение от Бразилии (23:25) на чемпионате мира.

«Перед матчем мы разговаривали, что с первых минут должны взяться и вести игру от начала и до конца. Не знаю, почему так случилось. Думаю, всё-таки произошло вчера эмоциональное выгорание, ребята вчера отдали много сил и эмоций и им чего-то не хватило. Мы включились в последние 15 минут второго тайма, как обычно, но этого не хватило.

Сегодня реализация была на очень низком уровне, это необъяснимо, потому что, если ребятам дать завтра это повторить, они моменты реализуют. Есть такая пословица: везёт тому, кто везёт. Вот нужно было везти с самого начала, и удача пришла бы. Мы должны были играть с самого начала так, как последние 15 минут.

Удаление Дибирова где-то подкосило команду. Пришлось с лавки поднимать Рому Остащенко, который просидел три игры. У него был момент, он его не реализовал, но винить игрока нельзя», — цитирует тренера ТАСС.