Моравец: я даже не здороваюсь с Логиновым

Чешский биатлонист Ондржей Моравец отметил, что не уважает Александра Логинова из-за того, что россиянин в прошлом нарушил антидопинговые правила, за что отбыл двухлетнюю дисквалификацию.

«Я с ним даже не здороваюсь», — цитирует Моравеца Idnes.cz.

Ранее негативное отношение к Логинову высказал партнёр Моравеца по сборной Чехии Михал Крчмарж.

На прошедшем этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) Александр Логинов выиграл спринт и занял первое место в составе сборной России в эстафете. Он занимает второе место в общем зачёте КМ.

Пятый этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге (Германия).

Расписание гонок на этапе Кубка мира в Рупольдинге

16 января – спринт (мужчины, гонка перенесена)

17 января – спринт (женщины)

18 января – эстафета (мужчины)

19 января – эстафета (женщины)

20 января – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины)