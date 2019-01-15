Моравец: я даже не здороваюсь с Логиновым

Чешский биатлонист Ондржей Моравец отметил, что не уважает Александра Логинова из-за того, что россиянин в прошлом нарушил антидопинговые правила, за что отбыл двухлетнюю дисквалификацию.
«Я с ним даже не здороваюсь», — цитирует Моравеца Idnes.cz.
Ранее негативное отношение к Логинову высказал партнёр Моравеца по сборной Чехии Михал Крчмарж.
На прошедшем этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) Александр Логинов выиграл спринт и занял первое место в составе сборной России в эстафете. Он занимает второе место в общем зачёте КМ.
Пятый этап Кубка мира пройдёт в Рупольдинге (Германия).
Расписание гонок на этапе Кубка мира в Рупольдинге
16 января – спринт (мужчины, гонка перенесена)
17 января – спринт (женщины)
18 января – эстафета (мужчины)
19 января – эстафета (женщины)
20 января – масс-старт (мужчины) и масс-старт (женщины)