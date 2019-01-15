Дибиров: спросил судью по поводу удаления, но он мне ничего не ответил

Левый крайний сборной России Тимур Дибиров прокомментировал момент на 54-й минуте матча с Бразилией на чемпионате мира по гандболу, когда он получил красную карточку. Российская команда проиграла сопернику со счётом 23:25.

«Это был чисто игровой момент. Когда вратарь Алмейда подбирал мяч, он наступил на меня. Я его оттолкнул, чтобы убрать со своей ноги. Конечно, я очень расстроен. Из-за таких эпизодов гандбол превращается из мужской игры в какой-то бред. Здесь очевидна симуляция. И это дёшево. Уверен, что судья эпизода не видел. Посмотрел, что вратарь лежит на полу, и достал карточку. По крайней мере, когда я спросил рефери, за что удаление, он так ничего и не сказал», — цитирует Дибирова «Гандбол. Быстрый центр».