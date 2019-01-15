Коляда: так тяжело, как на чемпионате России, мне ещё никогда не было

Российский фигурист Михаил Коляда рассказал о своём состоянии во время чемпионата страны в Саранске, где он стал вторым. За несколько дней до турнира Коляда попал в больницу с гайморитом.



«Когда приехал в больницу, врач отправила на рентген, сделали снимок, она посмотрела и заявила, что надо ложиться. Для меня это было как холодный душ. «Не могу, — говорю. — Вы понимаете, я не могу на чемпионат не поехать!»



Не представляете, что я почувствовал в этот момент. Ну как так! Готовился, всё хорошо шло, тренировки были хорошие, и на тебе… Я думаю, что за счёт своих хороших тренировок я и вытащил этот чемпионат. Резервы какие-то были, и мне удалось их вытащить.



Чемпионат России — это отправная точка на чемпионаты Европы и мира, и мне надо было стартовать. Как ни странно, я даже рад, что всё так вышло: всё, что нас не убивает, делает сильнее. Я действительно как-то, может, переключился, не думал о чемпионате России, не загружал себя дополнительно мыслями… Это был такой – не могу сказать, что болезненный, — полезный опыт. Правда, никому не пожелаю через него пройти. Но именно это и позволяет открыть в себе какие-то резервы, что добавляет уверенности.

С короткой программой я справился, а после произвольной было реально не очень хорошо. После проката кто-то подходил, что-то говорил, брали интервью, а я даже не помню, как на вопросы отвечал. У меня было такое состояние, что я не мог чётко сфокусироваться, перед глазами всё плыло. Так тяжело мне ещё никогда не было. Хотя, казалось бы, набор-то достаточно простой. В обычном тренировочном процессе нагрузка небольшая. Но мне это, честно, всё далось тяжело», — цитирует Коляду сайт ФФКР.