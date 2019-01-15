Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Никлас Дюрхауг перенёс операцию по поводу паховой грыжи, информирует интернет-портал NRK.



31-летний Дюрхауг испытывает проблемы с этой травмой в течение нескольких лет. У него была диагностирована так называемая грыжа Гилмора — предварительный этап паховой грыжи, характеризующийся растяжением мышц и соединительной ткани.



Дюрхауг пропустит чемпионат мира в Зеефельде. Турнир пройдёт с 20 февраля по 3 марта 2019 года.

Дюрхауг дебютировал в Кубке мира в 2009 году, в феврале 2012 года одержал пока единственную в карьере победу на этапе Кубка мира — в эстафете. Лучшим достижением норвежца в общем итоговом зачёте Кубка мира является 16-е место в сезоне-2011/12.