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Дюрхауг перенёс операцию по поводу паховой грыжи

Дюрхауг перенёс операцию по поводу паховой грыжи
Другие / Лыжный спорт

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Никлас Дюрхауг перенёс операцию по поводу паховой грыжи, информирует интернет-портал NRK.

31-летний Дюрхауг испытывает проблемы с этой травмой в течение нескольких лет. У него была диагностирована так называемая грыжа Гилмора — предварительный этап паховой грыжи, характеризующийся растяжением мышц и соединительной ткани.

Дюрхауг пропустит чемпионат мира в Зеефельде. Турнир пройдёт с 20 февраля по 3 марта 2019 года.

Дюрхауг дебютировал в Кубке мира в 2009 году, в феврале 2012 года одержал пока единственную в карьере победу на этапе Кубка мира — в эстафете. Лучшим достижением норвежца в общем итоговом зачёте Кубка мира является 16-е место в сезоне-2011/12.

Источник: NRK Сообщить об ошибке
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