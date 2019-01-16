Васильев: Фуркаду необходим отдых, но его не стоит списывать со счетов

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев рассказал, с чем связаны спады формы у титулованного французского биатлониста Мартена Фуркада и действующей обладательницы Кубка мира финки Кайсы Мякяряйнен.

«Не стал бы списывать француза со счетов. Думаю, Мартен вполне мог спланировать текущий спад после Олимпийских игр, поскольку невозможно всё время находиться на пике физической формы, тем более он выигрывал «Большой хрустальный глобус» на протяжении семи лет подряд и побил множество рекордов. Организму просто необходим отдых. Вероятно, Фуркад целенаправленно это делает.

Мякяряйнен уже и ходом выглядит не столь здорово, как в прежние годы, отсюда проблемы со стрельбой, хотя промахи Кайса регулярно допускала и раньше. Пусть финка по-прежнему очень быстра, определённое падение скорости у неё присутствует. Стало тяжелее бежать — пошли промахи. Это взаимосвязанные вещи», — приводит слова Васильева «RT на русском».

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