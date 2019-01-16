Приголовкин: у российских гандболистов накопились усталость и напряжение

Телекомментатор и член исполкома Федерации гандбола России Сергей Приголовкин прокомментировал поражение мужской сборной России в матче чемпионата мира с Бразилией (23:25).



«Со стороны мне показалось, что ребята не до конца восстановились после вчерашней игры. И были закрепощены с самого начала. В отличие от бразильцев, которые играли более расслабленно. Наши неудачно начали. А отыгрываться всегда тяжело. В первую очередь мне кажется, что накопилась физическая и эмоциональная усталость, излишнее напряжение. Во-вторых, было очень много стопроцентных моментов, которые не получилось реализовать. В начале не забросили два семиметровых, Дима Житников не попал в пустые ворота. Всё это было уже в первом тайме. А когда ничего не получается, это начинает скапливаться и давить.

Я бы связал эпизод с Тимуром Дибировым также с какой-то моральной истощённостью. Но я бы не стал придавать этому моменту особое значение. Да, Тимур не прав, что говорить? Но он считает, что со стороны бразильского вратаря была провокация», — цитирует Приголовкина Sport24.