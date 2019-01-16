Власти Траунштайна дали добро на проведение этапа Кубка мира в Рупольдинге

Власти Траунштайна (Германия) разрешили провести гонки в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.



«Хорошие новости: власти района Траунштайн дали зелёный свет соревнованиям на «Химгау-Арене» в Рупольдинге», – сообщается в «твиттере» IBU.

Накануне мужская спринтерская гонка, запланированная на 16 января, из-за сильного снегопада была отменена. Местные власти приняли решение оставить в силе чрезвычайное положение, и старт был отложен на день.

17 января также состоится женская спринтерская гонка. 18 января должна пройти мужская эстафета, 19-го — женская. На 20 января запланированы мужской и женский масс-старты.

Лидерами общего зачёта Кубка мира являются норвежец Йоханнес Бё и итальянка Доротея Вирер.