Гибадуллин: Бабикова, Цветкова и Кайшеву просто задушили объёмами

Илдус Гибадуллин, директор Ижевского института физкультуры имени Александра Тихонова, оценил сложности, которые испытывает в нынешнем сезоне биатлонистка Ульяна Кайшева.

«Конечно, я её обследовал. Уверен, что та методика, по которой шёл её тренировочный процесс в межсезонье, была неэффективна, не учитывала индивидуальных особенностей спортсменки. Ей необходимые силовые, интенсивные тренировки. А у нас – объём, объём, объём. Систему подготовки нужно перестраивать в целом, а не работать так, как четверть века назад.

База её общей физической подготовки недостаточна. Я говорил это ещё после юниорского чемпионата мира 2013 года, на котором Ульяна стала абсолютной чемпионкой. Просил тогда тренеров обратить на это внимание. У неё очень высокая общая выносливость, а вот в силовой подготовке заметны пробелы, ей не хватает мощи, энергетической емкости организма. В её тренировочный процесс необходимо было включать больше силовых, интенсивных тренировок. То же самое было и в последующие сезоны. Я проводил обследования по многим показателям, говорил, но ничего не менялось! А ей ведь свои «маховики» нужно передвигать по дистанции, отталкиваться значительно мощнее, чем она это делает.



Я просил Хованцева уделить внимание работе с Кайшевой. Говорил ему, что от работы в первой и второй зоне никакой пользы не будет, для Ульяны это не тренировка, а восстановление. Но он только посмотрел на меня, сказал, что строит базу и будет работать по своей методике.



Да после этой великолепной методики такие замечательные спортсмены, как Максим Цветков и Антон Бабиков, пешком ходили! А Цветков – это природная мощь, таких спортсменов в мире единицы. Их просто задушили объёмами, как и Кайшеву. Строить можно овощную базу или склад! Но, повторю, никто не учитывает индивидуальные особенности биатлонистов. Вот и получаем мы в сборной тех, кто способен на высоком уровне пробежать пару гонок. Такого быть не должно", — цитирует Гибадуллина «Спорт-экспресс».

Ране старший тренер женской сборной России Виталий Норицын предположил, что Кайшева испытывает проблемы мотивационного характера.

Норицын: вижу у Кайшевой проблемы мотивационного характера