Слепцова: больше всего запомнилась шутка, когда Бё и Свендсен украли мою машину

Олимпийская чемпионка, бывшая российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала об отношениях с норвежцем Тарьеем Бё. Ранее олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, восьмикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира сезона-2010/11 назвал Слепцову «своей любимой русской биатлонисткой».



«Самая запоминающаяся шутка от Тарьея — когда они с Эмилем Свендсеном украли мой автомобиль. Конечно, для меня это был шок. Потом поняла, что это они, и сразу стало легче. Они вообще очень большие шутники. Хотя больше шуток в мою сторону таких серьёзных и не было.



Всегда форма была шуточная. Либо в интервью, либо когда мы бегали вместе на «Гонке чемпионов», либо просто где-то встречались на стадионе. У нас всегда были шуточные отношения.



Обращение Тарьея по телевизору? Конечно, восприняла с улыбкой. Это правда смешно. Все понимают, что это шутка. Почему он шутит обо мне? Потому что в сборной России из всех девочек он общался больше всего со мной. Как-то поддерживали всё время с ним общение.



В последний раз общались уже очень давно. У нас не было давно никаких личных общений. Только передавали друг другу приветы, и всё. Потому что в спорте мы общались, шутили, но не более того, как многие думают. У меня своя жизнь, у него — своя. Но биатлон нас сплотил, и здорово, что мы очень хорошо дружили и шутили друг над другом», – цитирует Слепцову сайт «Матч ТВ».

Светлана завершила карьеру в августе 2017 года.