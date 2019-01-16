Самуэльссон: Логинов говорит, что не сделал ничего плохого. Меня это задевает

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон сказал, что россиянину Александру Логинову, вернувшемуся к соревнованиям после дисквалификации за допинг, стоит принести извинения за свой проступок.

«Он сидит на пресс-конференции и думает, что не сделал ничего плохого. Я удивлён, меня это задевает. Думаю, он по меньшей мере должен извиниться перед биатлонным миром. Он должен сказать, что совершил большую ошибку, которую уже не повторит.

Логинов твердит, что не сделал ничего плохого. Сложно верить такому человеку. Я к нему не испытываю никакой симпатии», — цитирует Самуэльссона Expressen.

Себастиан также прокомментировал перенос спринтерской гонкй в Рупольдинге с 16 на 17 января.

«Я не против. График и так напряжённый, поэтому я даже рад дополнительному дню отдыха», — сказал швед.

Самуэльссон: Логинову не место в Кубке мира